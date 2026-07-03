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3 июля, 09:05

Обвиняемые в убийстве омского студента планировали стать транссексуалами*

Обложка © Telegram / Суды Омской области

Обложка © Telegram / Суды Омской области

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства жестокого убийства студента в Омске. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, обвиняемые по этому делу принимали гормональные препараты и, по данным источника, планировали изменить пол*.

По словам собеседника агентства, участники группы употребляли специальные вещества и гормоны, а также старались внешне соответствовать женскому образу.

Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация
Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация

Напомним, заявление о пропаже молодого человека поступило от его матери 21 июня. Спустя пять дней тело студента с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет, включая двух женщин. По данным прокуратуры и МВД, фигуранты приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, не работали, не учились и познакомились друг с другом незадолго до произошедшего через интернет.

Как установило следствие, к преступлению готовились заранее. По версии правоохранительных органов, подозреваемые приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также продумали алиби. Следователи считают, что потерпевшего заманили на пустырь, после чего связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались скрыть следы преступления. В качестве возможных мотивов рассматриваются личный конфликт и версия о заказном убийстве. Все обвиняемые заключены под стражу.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Дарья Денисова
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