Обвиняемые в убийстве омского студента планировали стать транссексуалами*

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства жестокого убийства студента в Омске. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, обвиняемые по этому делу принимали гормональные препараты и, по данным источника, планировали изменить пол*.

По словам собеседника агентства, участники группы употребляли специальные вещества и гормоны, а также старались внешне соответствовать женскому образу.

Напомним, заявление о пропаже молодого человека поступило от его матери 21 июня. Спустя пять дней тело студента с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет, включая двух женщин. По данным прокуратуры и МВД, фигуранты приехали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, не работали, не учились и познакомились друг с другом незадолго до произошедшего через интернет.

Как установило следствие, к преступлению готовились заранее. По версии правоохранительных органов, подозреваемые приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также продумали алиби. Следователи считают, что потерпевшего заманили на пустырь, после чего связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались скрыть следы преступления. В качестве возможных мотивов рассматриваются личный конфликт и версия о заказном убийстве. Все обвиняемые заключены под стражу.

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