Суд дал 4 года условно экс-главе отдела «Эксмо» за продажу ЛГБТ**-литературы

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю отдела продаж издательства «Эксмо» Артёму Вахляеву*. Ему назначили 4 года лишения свободы условно за распространение ЛГБТ**-литературы.

Во время прений гособвинитель запрашивал для подсудимого именно такое наказание. Дело слушалось в отдельном производстве.

В рамках расследования у осуждённого изъяли свыше 2 млн рублей. Следствие считает, что эти средства были получены преступным путём.

Ранее по данному разбирательству вынесли вердикт в отношении Павла Иванова*, занимавшего пост директора по продажам в компании «Индивидуум принт». Он признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания на остальных участников процесса. Ему также назначили четыре года колонии условно.

Согласно материалам дела, Иванов* вовлёк в схему исполнительного директора «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова* и складского специалиста Вахляева*. К противоправной деятельности также привлекли неустановленных лиц. Они организовали оптовый и розничный сбыт изданий с пропагандой запрещённого в России движения.

Издательство «Индивидуум» работает с 2015 года и выпускает приключенческую литературу нон-фикшн. С августа 2023 года контрольный пакет в 51% в юрлице перешел к «Эксмо».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.