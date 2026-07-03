Чипы в мяче убили гол Хорватии: ФИФА признала правоту судьи и спасла Португалию

ФИФА официально одобрила решение норвежского судьи Эспена Эскоса, который отменил гол хорватского игрока Йошко Гвардиола в ворота Португалии в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира. Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев.

Спорный эпизод произошёл на 90+13-й минуте, когда Гвардиол забил, казалось бы, сравнивающий счёт гол. Однако боковой арбитр зафиксировал офсайд. Последующая проверка с помощью VAR показала, что ситуация была неоднозначной: перед тем как мяч достиг Гвардиола, он отскочил от Игоря Матановича к Марио Пашаличу, который находился в положении «вне игры».

В своём разъяснении ФИФА подчеркнула, что окончательный вердикт был вынесён благодаря информации от чипов, интегрированных в официальный мяч турнира. Эти датчики точно зафиксировали касание Матановича, что позволило судейской бригаде максимально точно определить момент офсайда и справедливо отменить взятие ворот.

Было также отмечено, что интегрированные инерциальные датчики обладают высокой чувствительностью, позволяя фиксировать даже самые лёгкие прикосновения к мячу. Во время прямых эфиров эти едва уловимые контакты визуализируются как графическое «сердцебиение», а судьи получают предельно точные данные, что значительно повышает скорость и точность их решений.

Далее, в рамках 1/8 финала, португальская команда встретится с испанской сборной. Игра запланирована на 6 июля на стадионе в Далласе (США), начало в 22:00 по московскому времени.