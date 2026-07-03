Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева в Монако

Интерпол опубликовал имя подозреваемой во взрыве в Монако, в результате которого пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его любовница и 13-летний сын. Это гражданка Украины Анастасия Березовская

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу данных Интерпола, Березовская разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывного устройства.

Напомним, ранее следователи установили подозреваемую во взрыве в Монако: бомбу могла заложить гражданка Украины, проживавшая в Германии. Сначала на записях с камер видеонаблюдения был замечен неизвестный мужчина в свободной одежде, светлых брюках и чёрной панаме, скрывавшей часть лица. Однако позже выяснилось, что под личиной мужчины скрывалась дама. Она объявлена в международный розыск, власти Монако выдали ордер на её арест.