Авто главы Рыльского района подорвалось на установленном дистанционно устройстве
Владимир Ковальчук. Обложка © rylskraion
Автомобиль главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука подорвался на взрывном устройстве, установленном дистанционно. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«3 июля 2026 года автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооружёнными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации», — говорится в сообщении.
Ковальчуку 59 лет, он более 24 лет работает в органах исполнительной власти: начинал заместителем главы в посёлке Коренево, затем курировал сельское хозяйство и занимал пост первого заместителя руководителя администрации Рыльского района, а в марте 2026 года был избран главой муниципалитета.
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