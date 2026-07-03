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Регион
3 июля, 10:01

Авто главы Рыльского района подорвалось на установленном дистанционно устройстве

Владимир Ковальчук. Обложка © rylskraion

Владимир Ковальчук. Обложка © rylskraion

Автомобиль главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука подорвался на взрывном устройстве, установленном дистанционно. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«3 июля 2026 года автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооружёнными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

В результате пострадали четыре человека — Ковальчук, двое его подчинённых и водитель.

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Ковальчуку 59 лет, он более 24 лет работает в органах исполнительной власти: начинал заместителем главы в посёлке Коренево, затем курировал сельское хозяйство и занимал пост первого заместителя руководителя администрации Рыльского района, а в марте 2026 года был избран главой муниципалитета.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Никита Никонов
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