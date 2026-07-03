«Я не знал» не работает: Туристам объяснили, как не попасть в неприятности на таможне в Китае

Китайская таможня не принимает объяснений в стиле «я не знал». Перед поездкой туристу необходимо проверить не только визу и билеты, но и местные законы, а также содержимое чемодана. Об этом предупредила китаист Ксения Разова.

По её словам в комментарии «Газете.ru», многие россияне ошибочно полагают, что из-за тёплого отношения на бытовом уровне им простят нарушения. На границе это не работает: таможня смотрит исключительно на предметы в багаже, а не на симпатию. Под запрет попадают оружие и его имитации, боеприпасы, взрывчатка, фальшивые деньги, яды, наркотики и психотропные вещества, а также печатные материалы и электронные носители, признанные вредными для политических, экономических, культурных или моральных интересов страны.

Серьёзной ошибкой может стать провоз продуктов для перекуса или подарков без проверки состава. Нельзя ввозить фрукты, мясо и мясные продукты, свежее молоко, сыр, масло, сливки, яйца и ряд других продуктов животного происхождения. Семена, зерновые и бобы допускаются только при карантинном разрешении. Любые специи, смеси и выпечку с растительными семенами лучше заранее перепроверить, а при сомнениях — не класть в багаж.

С 1 мая 2026 года в Пекине действуют новые правила: весь город считается контролируемым воздушным пространством, полёты требуют предварительного разрешения, а продажа и ввоз дронов в столицу ограничены. Нарушителю грозит штраф до 500 юаней и конфискация устройства. Разова советует оставить дрон дома — спорить с проверяющими будет бессмысленно.

Наличные суммы свыше 5000 долларов при въезде необходимо декларировать. На выезде из страны культурные ценности пропускаются только после оценки китайскими органами и при наличии разрешения. Без него нельзя вывозить культурные реликвии, редких животных, растения, их образцы и семена. Чеки на дорогие покупки — нефрит, украшения, антиквариат — лучше сохранять, они помогут доказать происхождение приобретения.

Фотографировать военные и государственные здания без официального разрешения запрещено, за нарушение возможны арест, штраф, депортация или тюремное наказание. Снимать протесты, скопления людей и объекты безопасности также не стоит.

«Если сомневаетесь, можно ли это везти, снимать или вывозить, ответ почти всегда будет «нет». В Китае спокойствие на границе стоит дороже любого сувенира», — заключила Разова.

Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Дубая таможенники нашли в забытом чемодане 223 живых редких животных. Внутри находились 129 ящериц, 36 скорпионов, восемь змей и 50 лягушек разных видов и размеров. Никто из пассажиров багаж не востребовал.