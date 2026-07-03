ПВО России за 27 июня — 3 июля уничтожила 3 ракеты «Фламинго» и 3871 дрон ВСУ

За прошедшие семь дней силы противовоздушной обороны перехватили 72 авиабомбы, 3 крылатые ракеты большой дальности и 3871 беспилотник. Такие цифры 3 июля привело Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили полный перечень ликвидированных воздушных целей. Среди сбитых объектов оказалась одна оперативно-тактическая ракета большой дальности.

Также расчёты ПВО уничтожили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, зафиксирован перехват трёх крылатых ракет «Фламинго».

Основной массив сбитых целей пришелся на беспилотные летательные аппараты самолётного типа. По данным Минобороны, за неделю удалось поразить 3871 такой объект.