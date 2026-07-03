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3 июля, 09:52

ПВО России за 27 июня — 3 июля уничтожила 3 ракеты «Фламинго» и 3871 дрон ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

За прошедшие семь дней силы противовоздушной обороны перехватили 72 авиабомбы, 3 крылатые ракеты большой дальности и 3871 беспилотник. Такие цифры 3 июля привело Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили полный перечень ликвидированных воздушных целей. Среди сбитых объектов оказалась одна оперативно-тактическая ракета большой дальности.

Также расчёты ПВО уничтожили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, зафиксирован перехват трёх крылатых ракет «Фламинго».

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Основной массив сбитых целей пришелся на беспилотные летательные аппараты самолётного типа. По данным Минобороны, за неделю удалось поразить 3871 такой объект.

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Никита Никонов
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