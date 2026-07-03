На Черноморском флоте прошла проверка под руководством Белоусова

Министр обороны Андрей Белоусов совершил рабочую поездку на командный пункт Черноморского флота. Глава ведомства лично проинспектировал действия соединений и заслушал отчёты о текущей оперативной ситуации.

Адмирал Сергей Пинчук отчитался перед руководителем МО РФ о состоянии дел, акцентировав внимание на мерах по поддержанию высокой боевой готовности. В ходе совещания обсуждались способы укрепления военной безопасности региона.

Ключевым требованием министра стало усиление защиты объектов. Он подчеркнул, что первоочередной целью сейчас является развитие систем обнаружения и перехвата воздушных целей противника.

«Наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач», — привели в МО слова министра.

Подобный вектор работы направлен на минимизацию рисков для гражданских и военных объектов в зоне ответственности объединения. Усиление противовоздушной обороны призвано закрыть «бреши», которыми могли воспользоваться атакующие.

Визит завершился торжественной церемонией вручения государственных наград. Отличившиеся военнослужащие получили медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».

До этого Андрей Белоусов обсудил с военными корреспондентами техническое оснащение армии, защиту от дронов и социальную поддержку бойцов. Встреча с представителями медиасообщества, работающими в зоне боевых действий, прошла в закрытом формате. Ключевое внимание уделили вопросам защиты от вражеских беспилотников. Руководитель ведомства подчеркнул, что в каждой группировке войск уже выстроена эшелонированная система тактических перехватчиков БПЛА, однако работа по дальнейшему совершенствованию противовоздушной обороны продолжается