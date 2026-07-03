Мобилизационный ресурс украинских беженцев в Европе составляет около 700–800 тысяч человек. Такую оценку озвучил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, только в Германии находится примерно 300 тысяч потенциальных призывников, много их и в Польше. Именно поэтому Зеленский обратился к Брюсселю с требованием возвращать беглецов домой. Олейник напомнил, что с аналогичной инициативой выступил и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявивший, что молодым людям незачем находиться в Германии — для них есть работа на Украине.

«А на Украине одна работа — пойти на фронт и там погибнуть», — добавил политик в разговоре с «Ридусом».

При этом экс-нардеп привёл данные действующего депутата Анны Скороход, которая заявила, что командиры докладывают: 90 процентов прибывающих — непригодные к службе наркоманы с психическими отклонениями и заболеваниями. Лишь десять из ста могут выполнять боевые задачи. Есть резерв молодёжи 18–23 лет, но Зеленский боится его трогать — это грозит социальным взрывом.

Олейник считает, что Киев не успеет решить проблему комплектования ВСУ за счёт бегающих по Европе. По его мнению, глава киевского режима это осознаёт и именно поэтому добивается прекращения огня, которое дало бы режиму небольшую передышку. Однако даже 800 тысяч дополнительных штыков в нынешней ситуации уже не изменят положения дел на фронте.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что европейские страны ищут способы вернуть украинских беженцев призывного возраста на родину, но сталкиваются с юридическими ограничениями. Если статус беженца уже предоставлен, просто выслать человека нельзя. Власти ЕС вынуждены прибегать к обходным путям — от программ «добровольного» возвращения до депортации по суду, однако такие меры не позволят провести массовую высылку.