До 16 выросло число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве с начала суток 3 июля

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Данную информацию передал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что в местах обнаружения упавших дронов сейчас работают представители экстренных служб.

С учётом последних данных, общее количество ликвидированных за сутки дронов возросло до 16 единиц. Хронология уничтожения целей такова: два беспилотника были сбиты в ночное время, ещё восемь аппаратов поразили в утренние часы, а днём силы ПВО нейтрализовали шесть воздушных объектов.

Вместе с тем силы ПВО сбили ещё 4 украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что все воздушные цели были ликвидированы подразделениями Министерства обороны России. Он уточнил, что обошлось без пострадавших, а разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.