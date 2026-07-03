В Солнечногорске арестован пятый фигурант дела о гибели спортсменов на вечеринке

В Солнечногорске суд отправил под стражу пятого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении наркотическим средством на вечеринке. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В деле об отравлении в Солнечногорске появился пятый арестованный. Видео © Telegram/ Прокуратура Московской области

По данным следствия, 27 июня мужчина передал курьеру запрещённое вещество. Его должны были доставить в частный дом в деревне Бакеево, где один из обвиняемых арендовал коттедж для празднования дня рождения.

Напомним, во время вечеринки два человека скончались, ещё шестеро были госпитализированы. По предварительной версии, участники приняли метадон, приняв его за другое вещество. Именинник, на чьём дне рождения случилась трагедия, ранее уже был судим за наркотики. Погибшими оказались два брянских спортсмена — 26-летний воспитанник местного «Динамо» Тимур и боксёр Мирзабек.