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Регион
3 июля, 11:54

Врач Попов: Состояние раненого главы Рыльского района близко к тяжёлому

Обложка © VK / Владимир Ковальчук

Обложка © VK / Владимир Ковальчук

Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук остаётся в состоянии средней тяжести и будет находиться в реанимации. Об этом рассказал журналистам руководитель центра медицины катастроф Александр Попов, комментируя подрыв чинвоника на мине ВСУ.

«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжёлой. Получает всю полностью терапию. Сейчас получает полное обследование. После этого будет эвакуирован и положен в отделение реанимации», — рассказал Попов.

Авто главы Рыльского района подорвалось на установленном дистанционно устройстве
Авто главы Рыльского района подорвалось на установленном дистанционно устройстве

Напомним, в центре города Рыльск Курской области произошло ЧП: автомобиль администрации района подорвался на дистанционно управляемом взрывном устройстве. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Среди пострадавших глава Рыльского района Владимир Ковальчук.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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