Врач Попов: Состояние раненого главы Рыльского района близко к тяжёлому

Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук остаётся в состоянии средней тяжести и будет находиться в реанимации. Об этом рассказал журналистам руководитель центра медицины катастроф Александр Попов, комментируя подрыв чинвоника на мине ВСУ.

«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжёлой. Получает всю полностью терапию. Сейчас получает полное обследование. После этого будет эвакуирован и положен в отделение реанимации», — рассказал Попов.

Напомним, в центре города Рыльск Курской области произошло ЧП: автомобиль администрации района подорвался на дистанционно управляемом взрывном устройстве. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Среди пострадавших глава Рыльского района Владимир Ковальчук.