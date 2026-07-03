Футбольный скандал в Далласе: Тренеры сборной Египта подрались с полицией

Тренерский штаб сборной Египта по футболу вступил в потасовку с местными полицейскими в Далласе накануне матча 1/16 финала чемпионата мира против Австралии. Об этом пишет The Sun.

Штаб Египта поспорил с полицией из-за болельщиков. Видео © X/ foot.mundo

Директору команды Ибрагиму Хасану не понравилось, как сотрудник службы безопасности отеля обращался с болельщиками египетской сборной. Они фотографировались с игроками в холле гостиницы.

Ранее Life.ru сообщал, что лидер сборной Египта Мохаммед Салах получил повреждение бедра в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против Ирана. Из-за боли футболист не смог доиграть матч до конца и был заменён во втором тайме.