Улыбка Месси резко исчезла: На досмотре в Майами у аргентинца нашли неожиданное

По прибытии в США на матч 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде сборную Аргентины встретили усиленным досмотром, который рассмешил капитана команды Лионеля Месси. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Месси рассмеялся во время досмотра. Видео © X / nottrig_

Сотрудники аэропорта Майами проверили аргентинцев с металлодетекторами прямо на ВПП — сразу после выхода из трапа. Досмотру подверглись ручная кладь, сумки и весь багаж команды.

Месси залился смехом, когда сотрудница аэропорта вытащила у одного из его товарищей по команде зажигалку для гриля. Однако улыбка резко исчезла с лица аргентинского капитана, когда очередь дошла до него и его багажа. Видимо, легендарный футболист показался проверяющим особенно подозрительным, поскольку его в отдельном порядке осмотрели с металлодетектором.

39-летний Лионель Месси с шестью голами возглавляет список лучших голеодоров группового этапа ЧМ-2026 вместе с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

Напомним, что групповой этап для Аргентины завершился победой над командой Иордании со счётом 3:1. В той игре Месси забил один мяч. В 1/16 финала действующие чемпионы мира сыграют со сборной Кабо-Верде. Матч запланирован на 4 июля.