Определились 10 участников плей-офф ЧМ-2026, на подходе ещё 6

На чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, определились 10 из 16 участников 1/8 финала.

Десятой командой, пробившейся в плей-офф, стала сборная США после победы над Боснией и Герцеговиной со счётом 2:0. В 1/16 финала осталось сыграть ещё шесть матчей. Среди команд, вышедших в следующий раунд, — Бразилия, Англия, Франция и Бельгия.

Мундиаль-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует из-за отстранения от международных соревнований с 2022 года. Примечательно, что военный конфликт с одной из стран-хозяек турнира — США — не помешал иранской сборной выступить на турнире, хотя особенных успехов она там и не добилась.

На этом Чемпионате мира уже произошло несколько громких апсетов с участием европейских команд. К примеру, недавно сборная Парагвая сенсационно выбила команду Германии, а марокканцы отправили домой сборную Нидерландов по итогам серии пенальти.