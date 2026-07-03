«Его клюшка выше защитника»: Российский хоккеист-гигант шокировал американских фанатов

Американцы в соцсетях обсуждают российского хоккеиста Александра Карманова, рост которого составляет 216 см. В комментариях спортсмена называют персонажем компьютерной игры, а также спорят, каким образом «гиганту» подбирают экипировку.

В США удивились российскому хоккеисту-гиганту Карманову. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Gino Hard

«Он словно оживший персонаж, которого я сам создал в игре», «Наверное, сущий кошмар — подбирать ему экипировку, особенно коньки», «Его клюшка выше защитника» — пишут комментаторы.

Игрок был выбран клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» пол 201-м номером драфта как перспективный защитник с уникальными физическими данными. Несмотря на выдающиеся габариты, специалисты отмечают, что Карманову ещё предстоит серьёзная работа над катанием, манёвренностью и скоростью, что характерно для игроков с таким ростом.

Сейчас он рассматривается как долгосрочный проект клуба, а не как игрок, готовый к немедленному дебюту на уровне НХЛ.

Карманову 18 лет, он воспитанник «Витязя», имеет гражданство России и Молдавии. Рост спортсмена составляет 216 см, вес — 127 кг. Карманов — самый высокий хоккеист в истории драфтов НХЛ. Он побил рекорд словака Здено Хары (206 см), которого на драфте-1996 под 56-м номером выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, что в первом раунде драфта 2026 года клубы НХЛ выбрали троих российских хоккеистов. Первым из россиян под 20-м номером ушёл нападающий Илья Морозов. Права на него получил «Баффало». Следом под общим 26-м номером «Монреаль» задрафтовал 18-летнего нападающего Глеба Пугачёва. Под 27-м номером «Филадельфия» забрала защитника Максима Соколовского.