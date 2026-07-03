Экс-тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо покинул страну после угроз убийством

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мён Бо покинул страну всего через два дня после возвращения с чемпионата мира. Об этом сообщил южнокорейский телеканал MBC.

По данным СМИ, специалист вылетел обратно в США. Его заметили в международном аэропорту Инчхон в кепке и маске. Отмечается, что решение об отъезде могло быть связано с давлением и критикой со стороны болельщиков.

Сам Хон Мён Бо отказался давать комментарии журналистам в аэропорту. При этом он заявил, что намерен высказаться по ситуации позднее.

Напомним, главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо по возвращении домой после чемпионата мира столкнулся с агрессивной реакцией болельщиков в аэропорту Сеула, которые освистывали и оскорбляли его, а в соцсетях появились угрозы убийством. Полиция взяла под контроль объекты и начала расследование. На ЧМ Южная Корея стартовала удачно — победила Чехию. Однако затем корейцы проиграли Мексике и ЮАР, в результате чего остались без плей-офф, что взбесило фанатов.