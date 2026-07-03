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3 июля, 12:52

Экс-тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо покинул страну после угроз убийством

Обложка © ТАСС / Ahn Young-joon / АР

Обложка © ТАСС / Ahn Young-joon / АР

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мён Бо покинул страну всего через два дня после возвращения с чемпионата мира. Об этом сообщил южнокорейский телеканал MBC.

По данным СМИ, специалист вылетел обратно в США. Его заметили в международном аэропорту Инчхон в кепке и маске. Отмечается, что решение об отъезде могло быть связано с давлением и критикой со стороны болельщиков.

Сам Хон Мён Бо отказался давать комментарии журналистам в аэропорту. При этом он заявил, что намерен высказаться по ситуации позднее.

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Напомним, главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо по возвращении домой после чемпионата мира столкнулся с агрессивной реакцией болельщиков в аэропорту Сеула, которые освистывали и оскорбляли его, а в соцсетях появились угрозы убийством. Полиция взяла под контроль объекты и начала расследование. На ЧМ Южная Корея стартовала удачно — победила Чехию. Однако затем корейцы проиграли Мексике и ЮАР, в результате чего остались без плей-офф, что взбесило фанатов.

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Дарья Денисова
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