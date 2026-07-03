«Сначала под мышкой, потом за ногу»: В Сочи «отец года» нёс младенца по улице вниз головой
В Сочи мужчина нёс младенца вниз головой, раскачивая за ногу
В Сочи прохожие стали свидетелями странного метода укачивания младенца. Видеозапись инцидента в Красной Поляне предоставили подписчики Telegram-канала SHOT.
По словам очевидцев, сначала мужчина держал малыша под мышкой, а затем перехватил его за ногу, оставив висеть вниз головой. В таком положении ребёнок находился не меньше минуты.
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