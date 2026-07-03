«Сначала под мышкой, потом за ногу»: В Сочи «отец года» нёс младенца по улице вниз головой

В Сочи мужчина странно укачивал младенца, держа его за ногу вниз головой. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, сначала мужчина держал малыша под мышкой, а затем перехватил его за ногу, оставив висеть вниз головой. В таком положении ребёнок находился не меньше минуты.