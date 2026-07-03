Экстремизм? В Госдуме задумались, стоит ли закрашивать радугу в мультфильмах

Канал «2х2» заменил изображение радуги в мультфильме на жёлтую полосу из-за рисков попасть под закон о пропаганде ЛГБТ*. На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Владислав Даванков. Он задался вопросом, не приводит ли такая практика к чрезмерному расширению трактовок.

«Если уже закрашивают радугу в детском мультфильме, возникает вопрос. А где граница? Можно ли детям рисовать радугу? А есть мороженое «Радуга»? А носить футболку с радугой?» — задался вопросом депутат в своём телеграм-канале.

По его словам, возникает путаница: где речь идёт о символике, а где — о обычном изображении в детском контенте. Также он заявил о намерении направить обращение в МВД с просьбой разъяснить допустимые границы использования подобных изображений.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшему руководителю отдела продаж издательства «Эксмо» Артёму Вахляеву** назначили 4 года лишения свободы условно за распространение ЛГБТ*-литературы. В рамках расследования у осуждённого изъяли свыше 2 млн рублей.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.