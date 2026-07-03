«Он должен гнить в тюрьме»: Жертва актёра-маньяка из «Полового воспитания» рассказала о пережитом кошмаре

Одна из жертв британского актёра Александра Вествуда впервые публично рассказала о пережитом насилии и его последствиях. По словам девушки, она до сих пор страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом пишет The Sun.

По словам Оливии, она начала посещать частные актёрские занятия Вествуда в декабре 2020 года. Сначала преподаватель производил благоприятное впечатление, однако уже через несколько занятий, как утверждает девушка, стал требовать от неё действий, не связанных с обучением.

Она рассказала, что Вествуд задавал ей вопросы интимного характера, заставлял читать откровенные сцены и выполнять унизительные требования. По словам Оливии, в январе 2021 года он изнасиловал её.

Как утверждает пострадавшая, актёр убеждал её продолжать занятия, ссылаясь на условия контракта. По словам артиста, она была обязана пройти 365 уроков либо выплатить компенсацию в размере до 36 тысяч фунтов стерлингов.

Лишь в августе 2021 года девушка рассказала о произошедшем матери и обратилась в полицию. Первоначально расследование было прекращено из-за недостатка доказательств, однако в 2023 году его возобновили после появления новых заявлений от других пострадавших.

Сейчас Оливии 21 год. Она сообщила, что продолжает бороться с последствиями пережитой травмы, включая посттравматическое стрессовое расстройство, нарушения пищевого поведения и проблемы в личной жизни.

«Если у меня будут дети, они будут ходить по тем же улицам, что и он. Он должен гнить в тюрьме гораздо дольше», — заявила девушка.

Британский актёр Александр Вествуд, известный по эпизодической роли в сериале «Половое воспитание», в феврале 2025 года был приговорён к 15,5 годам тюремного заключения за серию из 26 сексуальных преступлений, совершённых в отношении пяти жертв. Суд установил, что он использовал свой статус актёра и преподавателя актёрского мастерства для манипуляции и систематического насилия над уязвимыми молодыми людьми, включая несовершеннолетних учениц, которых принуждал к участию в неприемлемых сценах. Первое преступление он совершил в возрасте 10 лет, а его самая младшая жертва была шестилетней девочкой. На протяжении всего процесса Вествуд демонстрировал высокомерие и отсутствие раскаяния, в том числе во время оглашения приговора.