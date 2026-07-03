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3 июля, 13:57

В Курске арестовали мужчин, которые привязали юношу к дереву и подожгли

Суд Курска арестовал трёх мужчин, которые пытались заживо сжечь юношу в лесу. Видео © «Макс» / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Суд Курска арестовал трёх мужчин, которые пытались заживо сжечь юношу в лесу. Видео © «Макс» / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу двоих мужчин, пытавшихся заживо сжечь молодого человека. Третьему фигуранту дела назначен домашний арест. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Суд Курска арестовал трёх мужчин, которые пытались заживо сжечь юношу в лесу. Видео © «Макс» / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в ночь на 30 июня в лесу на улице Заводской. Трое местных жителей, действуя по предварительному сговору, привязали 21-летнего парня к дереву, после чего облили его горючей жидкостью и подожгли.

Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, пострадавшего экстренно госпитализировали.

В итоге суд избрал различные меры пресечения. Фигуранты Гончаров и Мезенцев, обвиняемые в покушении на особо тяжкое преступление, были отправлены в следственный изолятор. Их подельнику Пузанову назначена более мягкая мера — он будет находиться под домашним арестом.

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Юлия Сафиулина
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