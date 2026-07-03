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3 июля, 13:47

В Британии раскрыли сеть домашних насильников, накачивающих жертв наркотой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Loch Earn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Loch Earn

В Британии разоблачили международную сеть преступников, которые совершали многочисленные изнасилования, дурманя своих жертв запрещёнными препаратами. Пострадавшие зачастую не знали о том, что им подмешивают в пищу или напитки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью в стране (NCA).

По данным следствия, группа действует сразу в десятках стран на разных континентах. Злоумышленники используют онлайн-платформы для координации действий, обмена методами и поиска сообщников. В ряде случаев жертв фиксируют на видео. Нередко пострадавшие находятся в доверительных или длительных отношениях с преступниками, которые используют седативные препараты, чтобы лишить их возможности сопротивляться.

Следствие ведётся с октября прошлого года. За это время удалось установить более 270 человек, связанных с одним из подпольных форумов. Правоохранители передали свыше 210 материалов коллегам в других странах. В самой Великобритании уже возбуждено 14 уголовных дел. В NCA при этом подчёркивают, что подобные сети могут существовать и дальше, оставаясь нераскрытыми.

Власти призывают возможных пострадавших обращаться за помощью, даже если у них нет чётких воспоминаний о произошедшем.

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Татьяна Миссуми
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