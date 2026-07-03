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3 июля, 14:35

Неожиданный парадокс: Почему пожилые люди перестают бояться смерти

Психолог Абравитова: В старости люди боятся смерти меньше, чем в молодости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала о неожиданном парадоксе: пожилые люди, как правило, меньше боятся смерти, чем молодые или люди средних лет.

По словам специалиста, своего пика тревога о конечности жизни достигает как раз в возрасте активной социальной и профессиональной реализации. А с годами происходит привыкание: человек чаще сталкивается с болезнями, утратами и начинает воспринимать смерть как естественную часть существования.

Это не отрицание, а принятие — своего рода адаптация, которая приходит с жизненным опытом.

«Ценить каждый день»: Психолог объяснила, почему люди испытывают страх смерти
«Ценить каждый день»: Психолог объяснила, почему люди испытывают страх смерти

А ранее Life.ru писал, что горе от смерти питомца сопоставимо с болью от утраты близкого человека. По данным профессора психологии, люди, потерявшие питомца, нередко сталкиваются с пролонгированным расстройством горя (ПРГ) — психическим состоянием. Оно характеризуется изнурительной тоской, трудностями в общении и ощущением, что вместе с умершим ушла часть собственной личности.

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Дарья Нарыкова
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