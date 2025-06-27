«Ценить каждый день»: Психолог объяснила, почему люди испытывают страх смерти

Страх смерти позволяет человеку ценить каждый день свой жизни, подчеркнула психолог Алёна Никольская, объясняя, почему люди испытывают настолько негативное чувство. По её словам, знакомая каждому неположительная эмоция выполняет важную функцию, активизируя процессы самосохранения.

«Осознавая неизбежное, человек начинает ценить каждый свой день и проживает его как последний. Человек начинает получать больше удовольствия от жизни, потому что понимает, что откладывать жизнь на завтра можно, но завтра может не наступить», — объяснила собеседница RuNews24.ru.

Кандидат наук добавила, что в последнее время в личной, общественной и политической сферах наблюдается множество потрясений, которые усиливают другие тревоги: страх физической угрозы, потери близких, опасения остаться без денег или потерять имущество и привычный уклад жизни. То есть люди находятся в состоянии постоянного стресса, поэтому вынуждены быстро реагировать на происходящее, решать срочные вопросы и адаптироваться к сложной ситуации.

Эксперт указала на психологическую природу страха смерти, который часто связан с перевёрнутым страхом жизни. Люди боятся не только умереть, но и жить, потому что опасаются попробовать что-то новое, рискнуть или столкнуться с трудностями и потерями. По её словам, важно понять источник страха, чтобы избавиться от него. Когда появляется понимание того, что можно сделать прямо сейчас для полноценной жизни, тогда исчезает страх перед смертью.