«Мозг прокручивает приятные моменты жизни»: Предсмертным воспоминаниям дали научное объяснение

Смерть — это естественная часть жизни, и многие хотят знать, что человек чувствует в последние секунды. Часто говорят, что перед смертью вся жизнь как бы пробегает перед глазами — это называют «воспоминанием о жизни». Об этом пишет британское издание Metro.

В 2023 году учёные впервые записали работу мозга человека в момент смерти. Это случилось с 87-летним пациентом с эпилепсией, у которого во время обследования произошёл сердечный приступ. Измерения показали, что в мозгу активировались волны, похожие на те, которые возникают во сне или когда мы вспоминаем важные события.

Нейрохирург Аджмал Земмар из Университета Луисвилля объяснил, что мозг может в последний раз включить воспоминания перед тем, как полностью остановится. Эти данные помогают лучше понять, когда именно заканчивается жизнь, и могут повлиять на правила донорства органов. Однако пока что наблюдение было только на одном пациенте.

«Хотя наши близкие закрывают глаза и готовы оставить нас, их мозг, возможно, прокручивает самые приятные моменты их жизни», — рассказал Земмар.

Медсестра Джули Макфадден из хосписа в Лос-Анджелесе поделилась, что у умирающих часто появляются видения. Люди видят умерших родственников, что приносит им спокойствие. Такое происходит за несколько недель до смерти и не связано с лекарствами или болезнями.