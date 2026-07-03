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3 июля, 14:31

Конгрессвумен объявила будущий мир на Украине «наследием Трампа»

Луна из Конгресса выразила уверенность, что Трамп завершит конфликт на Украине

Обложка © Gettyimages / Alex Wong

Обложка © Gettyimages / Alex Wong

Президент США Дональд Трамп сможет добиться соглашения между Россией и Украиной. Такое мнение выразила член Палаты представителей Анна Паулина Луна в подкасте политического обозревателя Гленна Бека.

По словам республиканки, она делает такой вывод на основании обсуждений, которые идут внутри американской администрации.

«Мы добьёмся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа», — заявила Луна.

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При этом конгрессвуман предположила, что часть американских законодателей может остаться недовольна завершением конфликта. Она связала это с финансовой заинтересованностью отдельных членов Конгресса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США могут помочь мирному урегулированию на Украине. Однако сначала хозяину Овального кабинета предстоит разобраться с конфликтом на Ближнем востоке.

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Марина Фещенко
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