Президент США Дональд Трамп сможет добиться соглашения между Россией и Украиной. Такое мнение выразила член Палаты представителей Анна Паулина Луна в подкасте политического обозревателя Гленна Бека.

По словам республиканки, она делает такой вывод на основании обсуждений, которые идут внутри американской администрации.

«Мы добьёмся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа», — заявила Луна.

При этом конгрессвуман предположила, что часть американских законодателей может остаться недовольна завершением конфликта. Она связала это с финансовой заинтересованностью отдельных членов Конгресса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США могут помочь мирному урегулированию на Украине. Однако сначала хозяину Овального кабинета предстоит разобраться с конфликтом на Ближнем востоке.