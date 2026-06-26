США с учётом их влияния на Евросоюз и Украину, а также искреннего желания президента Дональда Трампа могут помочь мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что сначала хозяину Овального кабинета предстоит разобраться с конфликтом на Ближнем востоке.

«Мы ценим готовность США. От этой готовности, по крайней мере, не отказывался никто, не опровергал. Наоборот, сам Трамп говорил, что после того, как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что само по себе большой груз и нелёгкий процесс, они снова активизируют свои услуги доброй воли по Украине», — напомнил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в украинском конфликте, а их позиция совпадает с европейской. По его словам, документ саммита G7 подтверждает поддержку США военной помощи Киеву и сохранение санкций против России. Макрон отметил сближение взглядов Европы и США по украинскому вопросу.