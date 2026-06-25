Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединённые Штаты больше не выступают в роли нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, позиция Вашингтона теперь совпадает с подходом европейских союзников.

Французский лидер сообщил, что документ, подписанный на саммите G7, свидетельствует о поддержке США дальнейшего оказания военной помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.

Макрон также отметил, что в последнее время между Европой и США наблюдается заметное сближение взглядов на ситуацию вокруг Украины. По его оценке, стороны демонстрируют всё более согласованный подход к этому вопросу.

Москва же отказалась от ставки на прошлогодние российско-американские договорённости по Украине и теперь нацелена не на перемирие, а на победу в конфликте. Помощника президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не меняла целевых установок с февраля 2022 года. Он также обратил внимание на ошибочность расчётов стран Запада относительно динамики фронта — фактическое положение дел опровергает их оптимистичные сценарии, и перевес сил сохраняется у ВС РФ.