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25 июня, 20:41

Макрон: США перестали быть нейтральным посредником по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединённые Штаты больше не выступают в роли нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, позиция Вашингтона теперь совпадает с подходом европейских союзников.

Французский лидер сообщил, что документ, подписанный на саммите G7, свидетельствует о поддержке США дальнейшего оказания военной помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.

Макрон также отметил, что в последнее время между Европой и США наблюдается заметное сближение взглядов на ситуацию вокруг Украины. По его оценке, стороны демонстрируют всё более согласованный подход к этому вопросу.

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Москва же отказалась от ставки на прошлогодние российско-американские договорённости по Украине и теперь нацелена не на перемирие, а на победу в конфликте. Помощника президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не меняла целевых установок с февраля 2022 года. Он также обратил внимание на ошибочность расчётов стран Запада относительно динамики фронта — фактическое положение дел опровергает их оптимистичные сценарии, и перевес сил сохраняется у ВС РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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