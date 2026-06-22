Москва отказалась от ставки на прошлогодние российско-американские договорённости по Украине и теперь нацелена не на перемирие, а на победу в конфликте. Об этом со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова рассказало издание NetEase.

Российская сторона, заявил высокопоставленный дипломат, не меняла целевых установок с февраля 2022 года. Он обратил внимание на ошибочность расчётов стран Запада относительно динамики фронта — фактическое положение дел опровергает их оптимистичные сценарии, и перевес сил сохраняется у ВС РФ.

Отдельно было подчеркнуто, что прежние аляскинские соглашения утратили юридическую и практическую ценность, поскольку встречная сторона уклонилась от их исполнения. Комментируя санкционное и политическое давление, Ушаков резюмировал, что подобные рычаги воздействия на Москву заведомо безрезультатны.

В материале также говорится, что дальнейшие шаги будут зависеть только от того, как складывается обстановка на линии боевого соприкосновения. Эксперты считают, что такое заявление фактически снимает с повестки короткое перемирие и говорит о решимости России довести начатое до конца.

Напомним, 15 августа 2025 года на аляскинской военной базе в Анкоридже впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом встретились лицом к лицу президенты США и России. Разговор, к которому подключились и главы дипломатических ведомств, растянулся почти на три часа. В центре внимания был один вопрос — как выйти из украинского кризиса.

Ранее в Москве поясняли, что «анкориджский дух» — это не просто метафора, а прямое следствие той степени доверия, которая возникла в ходе прямого диалога президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Отечественные дипломаты уверены: именно эта химия на высшем уровне и стала тем фундаментом, на котором во время встречи на Аляске удалось выстроить единые подходы к мирному плану по Украине.