«Пришлите деньги на транспортировку тела»: Россиянин прислал жене леденящее кровь сообщение из Таиланда и пропал

Программист из России улетел в одиночку в Таиланд, чтобы обдумать семейные отношения, но перестал выходить на связь после пугающего сообщения. Историю исчезновения 26-летнего мужа рассказала его супруга Анастасия.

По её словам, незадолго до поездки в семье наметился разлад. Максим предложил сделать паузу в отношениях и отправился в Юго-Восточную Азию, чтобы разобраться в собственных чувствах. Однако, как полагает жена, в чужой стране он лишь сильнее ощутил одиночество.

Тревожное послание от него пришло пять дней назад. В нём супруг давал конкретные инструкции: просил забрать деньги у его коллеги, чтобы расплатиться с хозяйкой квартиры за доставленные неудобства, а также перевести средства матери на транспортировку тела.

Как пишет Baza, сразу после этого Максим замолчал. Встревоженная Анастасия оперативно связалась с поисковыми отрядами волонтёров в Таиланде. Однако к настоящему моменту добровольцам удалось установить лишь общий район проживания пропавшего и онлайн-сервис, через который он бронировал жильё. Администраторы платформы наотрез отказываются раскрывать точный адрес его последнего пребывания. Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Пхукете в гостиничном номере обнаружено тело 44-летнего россиянина, который 3 дня не отвечал на звонки близких. Трагедия произошла в районе Катху. Друзья мужчины пришли проверить его и заглянули в щель под дверью. На полу они увидели неподвижное тело. Прибывшие полицейские установили личность погибшего. По предварительным данным, смерть наступила примерно за 2 дня до обнаружения.