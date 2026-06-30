Россиянка попала в психушку в Таиланде за кражу собачьего корма

В Таиланде задержали 31-летнюю бездомную россиянку, которая пробралась в храм на Пхукете и попыталась похитить собачий корм у настоятеля. Об этом сообщили в группе для русскоязычных жителей королевства.

Женщина из Новороссийска находится в Таиланде с ноября 2025 года. Её выгнали из ресторана, где она жила, и четыре дня она провела на улице. В одну из ночей она проникла на территорию храма Ват Саванг Аром, залезла в сумку хозяина и попыталась скрыться с кормом для собак.

Анну задержали за покушение на кражу и незаконное проникновение. В участке она вела себя агрессивно, поэтому её поместили в психиатрическое отделение госпиталя Вачира. Волонтёры связались со знакомыми россиянки, но те находятся за пределами страны. У женщины также есть бабушка и дедушка, которые её воспитывали.

Ранее стало известно, что пропавшая в Таиланде 25-летняя россиянка Шанти Боровских была найдена и госпитализирована на Пхукете. Родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой, которая рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, искала работу, но у неё не было денег. Позже выяснилось, что Шанти обнажённой упала с третьего этажа жилого комплекса «Патак Вилла-2» на крышу первого, проломив её, и была задержана полицией. Домой в Москву она должна была вылететь 8 июня.