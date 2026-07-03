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3 июля, 14:44

Алексей Панин* мог получить убежище в США как беженец

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский актёр Алексей Панин* въехал в США по разрешению класса DA, которое обычно выдается лицам, находящимся в процессе получения грин-карты или запрашивающим убежище. По словам источника РИА «Новости», этот тип въезда, известный как Advance Parole, позволяет заявителю изменить свой иммиграционный статус.

Адвокат Аркадий Бух предположил, что Панин* мог подать прошение о политическом убежище, ссылаясь, в частности, на свой статус иноагента. Специалист также отметил, что актёр находится в процессе оформления грин-карты (заявление I-485), что и объясняет получение им разрешения DA, и что для просителей убежища нет временных ограничений на пребывание в США.

«Нет, нет ограничений, если человек подал на политическое убежище, он здесь будет находиться до тех пор, пока не решится, имеет ли он право», — приводит агентство слова юриста.

Известно, что Панин* ранее жил в Испании, где владеет небольшой квартирой. Однако, согласно анализу его социальных сетей, в последнее время он замечен в Лос-Анджелесе, где представляет публике спектакли собственного авторства.

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Ранее сообщалось, что Алексей Панин* оказался должен российской налоговой 2,5 млн рублей. А до этого судебные приставы прекратили исполнительное производство по кредитной задолженности актёра на сумму 411 тысяч рублей из-за отсутствия имущества и средств на счетах.

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* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

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Наталья Демьянова
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