FIDE дисквалифицировала Крамника на один год после смерти шахматиста из США

Международная шахматная федерация отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на один год за нарушение этических норм. Информация опубликована на официальном сайте FIDE.

Поводом для разбирательства стали публичные заявления гроссмейстера в адрес американца Даниэля Народицкого. Жалобу в комиссию по этике организация подала ещё в ноябре.

Трагический контекст делу придала смерть 29-летнего спортсмена, о которой стало известно 20 октября. Ранее, в 2024 году, Крамник обвинял его в нечестной игре в онлайн-партиях.

После ухода Народицкого из жизни часть интернет-пользователей связала эту потерю с психологическим давлением со стороны российского гроссмейстера. Именно это стало предметом проверки комиссии.

В итоге специалисты вынесли решение о двухлетнем запрете на участие в турнирах. Однако вторая половина этого срока назначена условно с испытательным периодом в три года.

Таким образом, реальное отлучение от игры составит 12 месяцев при условии, что спортсмен не допустит новых проступков. Помимо этого, ему назначили год неоплачиваемых общественных работ на благо шахматного сообщества.

У стороны защиты есть 21 день, чтобы оспорить вынесенный вердикт.

51-летний Владимир Крамник — 14-й чемпион мира по классическим шахматам (2000–2007), известный своим непревзойденным позиционным чутьем и феноменальной точностью защиты. Главной сенсацией в его карьере стала победа над Гарри Каспаровым* в 2000 году в Лондоне, где он нейтрализовал агрессивный стиль соперника, в том числе благодаря блестящему применению Берлинской защиты в испанской партии. Крамник также вошел в историю как единственный игрок, побеждавший Каспарова* в матче на первенство мира, и как обладатель титула абсолютного чемпиона после объединительного матча с болгарином Веселином Топаловым в 2006 году. Завершив профессиональную карьеру в 2019 году, он сохраняет влияние в шахматном мире как эксперт и аналитик, хотя в последние годы его имя часто фигурирует в публичных дискуссиях и скандалах, связанных с жёсткой критикой читерства в онлайн-шахматах.

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