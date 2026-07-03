Ещё два украинских дрона, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны РФ. Об этом 3 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Всего за день на подлёте к городу уничтожено 20 БПЛА.

На местах падения обломков беспилотников в настоящее время работают сотрудники экстренных подразделений.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что удары беспилотников по гражданским объектам носят откровенно провокационный характер. Подобный стиль действий выдаёт почерк киевского режима, который пытается любыми способами замаскировать свои неудачи на линии боевого соприкосновения. Средства ПВО эффективно отражают данные атаки, в то время как подразделения в зоне СВО наносят ответные точечные удары по сборочным цехам и местам дислокации вражеских БПЛА.