В Белгороде украинский БПЛА взорвался у многоэтажки

В Белгороде в результате детонации украинского беспилотника получил повреждения многоквартирный дом. О последствиях атаки проинформировал глава городской администрации Валентин Демидов.

Дрон врезался в дерево, растущее возле жилого здания, после чего произошёл взрыв. Разлетевшимися осколками выбило остекление на балконах трёх квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные и аварийные бригады, представители управляющей компании начали поквартирный обход для оценки ущерба. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Ранее сообщалось, что в белгородском приграничье украинский дрон атаковал село Новая Таволжанка. Взрыв прогремел прямо на дороге, пострадали 3 мирных жителя. По данным властей, FPV-беспилотник сдетонировал при ударе о дорожное полотно. Раненых мужчин немедленно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.