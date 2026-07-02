Дрон сдетонировал на дороге в белгородском приграничье, ранены трое мужчин
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В белгородском приграничье украинский дрон атаковал село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Беспилотник сдетонировал на дороге, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе области.
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Трое мужчин доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — написали там.
Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области, рядом с посёлком Оредеж, упали обломки сбитых ночью дронов. По словам губернатора Александра Дрозденко, жертв и разрушений нет. Обломки БПЛА нашли в районе посёлка.
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