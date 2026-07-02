ВС России поразили площадки для запуска дальних беспилотников ВСУ

За последние сутки российские войска нанесли удары по 153 районам на территории Украины. Целями стали площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также временные пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, площадки запуска БПЛА дальнего радиуса действия и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 153 районах», — заявили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения целей СВО. Как мы уже писали, в ночь на 2 июля Киев полыхал пожарами. Загорелись два люксовых отеля, где жили иностранные кураторы.