Восемь футболистов одной из худших сборных ЧМ провалили допинг-тест

В анализах восьми футболистов сборной Туниса на чемпионате мира обнаружен кленбутерол. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Попадание этого препарата в организм объяснили употреблением мяса на базе команды в Мексике. Официальные лица, как отмечает издание, сочли использование запрещённой субстанции непреднамеренным.

Сборная Туниса заняла последнее место в своей группе на ЧМ, проиграв Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

Соперниками африканской дружины были шведы (1:5), японцы (0:4) и голландцы (1:3). Пробиться в плей-офф команда не сумела.

Кленбутерол — это селективный агонист бета-2-адренорецепторов, обладающий мощным бронхолитическим (противоастматическим) и выраженным липолитическим (жиросжигающим) действием, а также антикатаболической активностью. В большинстве стран он не допущен к медицинскому применению на людях и используется преимущественно в ветеринарии. В бодибилдинге и фитнесе нелегально применяется как допинг для экстремальной «сушки» тела за счёт ускорения обмена веществ и повышения термогенеза, однако официально классифицируется ВАДА как анаболический агент строгого запрета из-за серьёзных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.