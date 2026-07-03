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3 июля, 15:43

На трассе Одесса – Киев произошло крупное ДТП с участием нескольких фур

На международной трассе Одесса — Киев произошло серьёзное ДТП с участием нескольких крупногабаритных грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Видео © Telegram/Одесса инфо

По предварительной информации, водитель одной из фур не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался впереди. Очевидцы публикуют видео с места происшествия в местных Telegram-каналах. Судя по кадрам, удар был мощным: одна из фур оказалась частично сверху другого грузовика, а один из полуприцепов перевернулся.

На месте работают эвакуационные службы, движение на участке серьёзно затруднено из-за образовавшегося затора.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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