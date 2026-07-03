На трассе Одесса – Киев произошло крупное ДТП с участием нескольких фур

На международной трассе Одесса — Киев произошло серьёзное ДТП с участием нескольких крупногабаритных грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Видео © Telegram/Одесса инфо

По предварительной информации, водитель одной из фур не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался впереди. Очевидцы публикуют видео с места происшествия в местных Telegram-каналах. Судя по кадрам, удар был мощным: одна из фур оказалась частично сверху другого грузовика, а один из полуприцепов перевернулся.

На месте работают эвакуационные службы, движение на участке серьёзно затруднено из-за образовавшегося затора.

Ранее на Украине произошло ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Всё случилось в Черкасской области, когда сотрудники ТЦК перевозили мобилизованного мужчину в военкомат. Сам парень выжил, но получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию.