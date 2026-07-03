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3 июля, 15:51

Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на годовую дисквалификацию FIDE

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что намерен обжаловать решение о его дисквалификации сроком на один год. В соцсети X он сообщил, что заранее подготовил текст апелляции и планирует подать её в ближайшие дни.

«Я заранее подготовил текст своей апелляции, которую намерен подать в ближайшие дни. Абсолютно уверен, что этот незаконный вердикт в конечном итоге будет отменен, и я намерен довести до конца все необходимые разбирательства, чтобы восстановить справедливость и, в частности, свою репутацию», — написал гроссмейстер.

Крамник подал в суд на FIDE из-за смерти Народицкого
Крамник подал в суд на FIDE из-за смерти Народицкого

Ранее стало известно о дисквалификации Крамника сроком на год. Решение связано с публичными обвинениями в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.

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Полина Никифорова
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