Гроссмейстер Крамник подал апелляцию на годовую дисквалификацию FIDE

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что намерен обжаловать решение о его дисквалификации сроком на один год. В соцсети X он сообщил, что заранее подготовил текст апелляции и планирует подать её в ближайшие дни.

«Я заранее подготовил текст своей апелляции, которую намерен подать в ближайшие дни. Абсолютно уверен, что этот незаконный вердикт в конечном итоге будет отменен, и я намерен довести до конца все необходимые разбирательства, чтобы восстановить справедливость и, в частности, свою репутацию», — написал гроссмейстер.

Ранее стало известно о дисквалификации Крамника сроком на год. Решение связано с публичными обвинениями в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.