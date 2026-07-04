Насморк в полёте — риск баротравмы: ЛОР объяснил, почему в самолёте закладывает уши

Во время взлёта и посадки у многих закладывает уши из-за резких перепадов давления. Врач-оториноларинголог Яна Новикова объяснила Здоровью Mail, почему это происходит, насколько опасно и как облегчить состояние.

Давление в среднем ухе выравнивается через евстахиеву трубу, соединяющую ухо с носоглоткой. Если она работает плохо (из-за насморка, аллергии, воспаления или аденоидов), возникает заложенность, снижение слуха, щелчки или боль.

«В большинстве случаев это безопасно и проходит самостоятельно. Однако при выраженном перепаде давления может развиться баротравма уха — повреждение структур среднего уха с сильной болью, снижением слуха, а иногда и кровоизлиянием за барабанную перепонку», — сказала врач.

Облегчить состояние помогают частые глотки, питьё воды маленькими глотками, жевательная резинка или леденцы. Детям — соска или бутылочка. При насморке за 20–30 минут до посадки можно использовать сосудосуживающий спрей (если нет противопоказаний). Если после полёта сохраняются сильная боль, снижение слуха или шум, обратитесь к ЛОРу, советует эксперт.

Будет гораздо хуже, если вы заявитесь на рейс пьяным, чтобы «скоротать перелёт». Кстати, систематическое употребление алкоголя постепенно и незаметно разрушает печень. При переработке этанола образуется ядовитый ацетальдегид, который травмирует клетки органа и провоцирует воспалительный процесс. Итогом становится стеатоз — жировое перерождение печени, которое долгое время никак не проявляется.