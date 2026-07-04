Воровство, пьянство и рехабы: Как Линдси Лохан стала «падшим ангелом» Голливуда

Американская актриса Линдси Лохан буквально родилась звездой. В начале 2000-х ей прочили будущее голливудской королевы, но скандалы, суды, зависимости и проблемы на съёмках годами преследовали её. О самых громких эпизодах из её богатой биографии пишет Кино Mail.

Уже в три года подписала контракт с Ford Models, снялась в 60 рекламных роликах, а в 10 — получила роль в мыльной опере «Другой мир». В она 11 — сыграла сестёр-близнецов в известном фильме «Ловушка для родителей», освоив британский акцент.

2007-й стал точкой невозврата: два ареста за вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков, побег из клиники. В следующие годы Лохан 19 раз предстала перед судом, провела 250 дней в рехабах, 35 — под домашним арестом и шесть раз была в заключении.

В 2010-м суд дал ей 90 дней тюрьмы за нарушение условий пробации, но из-за переполненности освободил уже через 84 минуты. В 2011-м — скандал с ожерельем за $2,5 тыс. из бутика в Лос-Анджелесе. Лохан отрицала кражу, но признала вину. Приговор: 480 часов общественных работ, 120 дней тюрьмы, психоконсультирование и курс для мелких воров. Её также подозревали в краже часов Rolex за $35 тыс.

В 2016-м ей грозило банкротство из-за долга $95 тыс. за аренду в Лондоне. Суд обязал носить электронный браслет для контроля алкоголя — он сработал на Каннском фестивале, что привело к новому штрафу.

Спасаясь от папарацци и зависимостей, в 2016-м Лохан переехала в Дубай, где позже вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса. Свадьба состоялась в 2022-м, в 2023-м родился сын Луай.

«Мне нужно было стереть старую карту и нарисовать новую», — говорила актриса.

Постоянно быть «на волне» в Голливуде крайне трудно, а с бешеной популярностью справляются лишь немногие люди. Ещё одним печальным примером является карьера певицы Бритни Спирс, которая в своё время была едва ли не главной артисткой поколения. Недавно её в пьяном виде задержала полиция, а знаменитость в процессе приглашала сотрудников к себе в гости попробовать её лазанью.