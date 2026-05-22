Пьяная Бритни Спирс предлагала полицейским при задержании поехать к ней на лазанью

Американская певица Бритни Спирс оказалась в центре инцидента с полицией в Калифорнии. По данным New York Times, артистку задержали в марте 2026 года недалеко от её дома по подозрению в вождении в состоянии опьянения.

Спирс объяснила инспекторам своё поведение и заявила, что пересекла двойную сплошную из-за разговора по телефону. Во время общения с полицейскими она предложила им зайти к ней домой и угоститься лазаньей.

«Можем прийти ко мне домой, я приготовлю вам еду, или лазанью, или всё, что вы захотите. У меня есть бассейн», — сказала певица, после чего отказалась выходить из автомобиля.

По данным издания, сотрудники полиции также отметили, что она меняла голоса во время разговора — говорила то с британским акцентом, то как рабёнок. Алкотест показал показатели ниже допустимого уровня в Калифорнии, однако у артистки были зафиксированы особенности поведения, которые объяснялись приёмом медикаментов.

После задержания Спирс провела ночь в участке, а затем была отпущена. Позднее она прошла курс лечения, а её представитель назвал ситуацию «совершенно непростительной».

