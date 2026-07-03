Италия вслед за Болгарией выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла

Италия вслед за Болгарией выразила обеспокоенность предложением Евросоюза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет Politico со ссылкой на трёх дипломатов.

По данным издания, позиция Рима связана с опасениями Ватикана. Там считают чувствительным вопрос о возможных ограничениях против главы христианской конфессии.

Возможное введение санкций Евросоюза не способно поколебать пастырскую позицию патриарха Кирилла, заявил ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, если ограничительные меры всё же последуют, они лишь подтвердят наличие у брюссельских чиновников звериной ненависти к русскому православию.