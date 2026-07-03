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Регион
3 июля, 17:43

Италия вслед за Болгарией выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Италия вслед за Болгарией выразила обеспокоенность предложением Евросоюза ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет Politico со ссылкой на трёх дипломатов.

По данным издания, позиция Рима связана с опасениями Ватикана. Там считают чувствительным вопрос о возможных ограничениях против главы христианской конфессии.

Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля после реставрации
Патриарх Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля после реставрации

Возможное введение санкций Евросоюза не способно поколебать пастырскую позицию патриарха Кирилла, заявил ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, если ограничительные меры всё же последуют, они лишь подтвердят наличие у брюссельских чиновников звериной ненависти к русскому православию.

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Полина Никифорова
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