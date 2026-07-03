«Санкции лишь подтвердят ненависть»: РПЦ — о возможных ограничениях ЕС против патриарха Кирилла

Возможное введение санкций Евросоюза не способно поколебать пастырскую позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, если ограничительные меры всё же последуют, они лишь подтвердят наличие у брюссельских чиновников звериной ненависти к русскому православию. При этом представитель патриархата подчеркнул, что на предстоятеле и его служении это никак не отразится.

«Что касается самих санкций, то даже если они будут наложены, то лишь убедят всех в звериной ненависти чиновников ЕС к русскому православию, никак не повлияют на патриарха и его пастырскую позицию», — сказал Кипшидзе.

Вахтанг Кипшидзе также обратил внимание на то, что ряд европейских государств сохраняет здравый смысл и выступает категорически против внесения патриарха в санкционные списки.

Напомним, что Еврокомиссия снова внесла предложение о включении патриарха Кирилла в санкционный список. Проект 21-го пакета ограничительных мер против России был представлен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Владимир Легойда, возглавляющий Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, оценил данную инициативу как свидетельство утраты ориентиров. По его словам, подобные действия говорят об отсутствии трезвого мышления у авторов предложения.