РПЦ назвала идею Еврокомиссии по патриарху Кириллу отказом от здравого смысла

Предложение включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза — это явное свидетельство потери ориентиров и отсутствия трезвого мышления. Такое заявление в разговоре с ТАСС сделал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Еврокомиссия вновь предлагает включить патриарха Кирилла в санкционный список. Я уже не раз говорил, что подобные инициативы являются просто отказом от здравого смысла», — сказал он.

По его словам, внесение предстоятеля РПЦ в очередной чёрный список — мера абсолютно бессмысленная, которая лишь отдаляет долгожданный мир. Легойда убеждён, что сам факт дискуссий о персональных ограничениях против духовного лидера выдаёт глубокое заблуждение еврочиновников. В этих попытках он видит стремление грубо подчинить религиозную сферу сиюминутной политической целесообразности и полнейшее непонимание того, как устроена церковная жизнь.

Напомним, Еврокомиссия вновь предложила внести патриарха Кирилла в персональный санкционный список. Имя предстоятеля Русской православной церкви фигурирует в проекте 21-го пакета ограничительных мер против России, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу пока нет, и всем странам — членам ЕС ещё предстоит согласовывать предложенный пакет.