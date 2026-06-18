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Регион
18 июня, 14:41

В РПЦ сочли «мертворождённой карикатурой» нападки ЕС на патриарха Кирилла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытки ЕС включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки связаны с желанием «отомстить», однако такие меры не имеют для него никакого практического значения, заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, на Западе формируется ряд нарративов, в рамках которых РПЦ рассматривают как политическую мишень, а патриарха Кирилла как фигуру, на которую пытаются возложить определённые ожидания. От Церкви добиваются действий, которые могли бы повлиять на внутреннее состояние российского общества и ограничить духовную поддержку военнослужащих.

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Кипшидзе подчеркнул, что патриарх продолжит оказывать духовное окормление соотечественникам, включая военных, а потому любые санкционные решения носят исключительно символический характер и не способны повлиять на его деятельность. Также он напомнил, что патриарх происходит из семьи, которая подвергалась преследованиям в советский период за веру.

«Поэтому попытка запугать Патриарха включением его в какой-то санкционный список является мертворождённой и карикатурой на политическую деятельность», — отметил представитель РПЦ в беседе с RTVI.

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Напомним, ранее Еврокомиссия предложила включить патриарха Кирилла в новый список персональных санкций против России. ЕС уже пытался ввести ограничения против патриарха Кирилла в 2022 году. Тогда инициативу заблокировала Венгрия.

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Борис Эльфанд
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