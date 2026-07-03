Нетаньяху и Трамп договорились о скорой встрече в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы стороны договорились о скорой личной встрече в Соединённых Штатах.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом... Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — рассказали в канцелярия главы правительства Израиля.

Также отмечается, что израильский премьер поздравил Трампа с 250-летием независимости США и подчеркнул важность двусторонних отношений.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль откажется от финансовой помощи со стороны США уже в этом году. Он отметил, что хотел бы полностью прекратить американскую поддержку, сравнив её с «пособием по безработице».