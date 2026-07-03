«Пятёрочку» в центре Москвы закрыли на 90 суток из-за крысы и грязи

Тверской районный суд Москвы приостановил работу магазина «Пятёрочка» в центре столицы на 90 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение вынесено 3 июля 2026 года в отношении ООО «Агроторг», управляющего сетью. Магазин признан виновным по статье о нарушении санитарных норм при реализации продуктов питания.

В ходе проверки, по данным суда, в торговых и складских зонах выявили грязь, пыль и остатки пищевых продуктов под стеллажами, а также дефекты напольного покрытия. Кроме того, в складском помещении обнаружили крысу.

Сейчас магазин закрыт на ремонт. В компании сообщили, что после устранения нарушений планируют обратиться с просьбой о досрочном возобновлении работы. Решение о приостановке действует на 90 суток, однако сроки могут быть пересмотрены после выполнения всех требований надзорных органов.

Ранее Life.ru публиковал кадры из подмосковного магазина «Пятёрочка» в подмосковном посёлке Архангельское, где крысы свободно перемещаются по торговым стеллажам и пробуют товары прямо на прилавках. Крысы свободно перемещаются по торговым стеллажам и пробуют товары прямо на прилавках.