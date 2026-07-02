Крысиный фуд-корт: На видео сняли пир грызунов на полках «Пятёрочки»

В магазине сети «Пятёрочка» в подмосковном посёлке Архангельское крысы свободно перемещаются по торговым стеллажам и пробуют товары прямо на прилавках. Об этом рассказал подписчик Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКИ.

В подмосковной «Пятёрочке» крысы бегают по полкам и едят продукты. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

По словам покупателей, в помещении стоит стойкий запах канализации, тухлого мяса и экскрементов грызунов. Местные жители также жалуются на постоянную грязь, просроченные продукты и насекомых на выпечке.

При этом администрация магазина, как утверждают посетители, никак не реагирует на происходящее. Проверка торговой точки санитарными службами пока не проводилась или её результаты не обнародованы. В «Пятёрочке» пообещали провести дератизацию, заделать все отверстия для доступа грызунов, выполнить комплексную уборку торгового зала и установить ультразвуковые отпугиватели.

Ранее жительница Екатеринбурга через камеру в приложении увидела антисанитарию на кухне «Додо Пиццы». Вместо чистого производства — грязные столы, мусор, разбросанные продукты и разлитые соусы. Шокированная увиденным, она выбросила заказ на 1,5 тысячи рублей, а сеть прислала ей промокод на 100 рублей на следующий заказ.